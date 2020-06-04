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40 грузовиков и 300 тонн груза. Польша снова направила в Беларусь караван с гуманитарной помощью

04.06.2020 18:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Польша снова отправляет в Беларусь конвой с гуманитарной помощью для борьбы с COVID-19. Так, в нашу страну следует караван из 40 фур с 300 тонами техники и средств защиты. Это самая большая гуманитарная помощь в истории современной Польши, которую она когда-либо оказывала другим государствам, сообщает Министерство иностранных дел Польши.


Фото: gov.pl

Гуманитарную помощь для Беларуси предоставляет Министерство здоровья соседней страны, Агентство материальных резервов, Агентство промышленного развития и польский производитель лекарств TZF Polfa S.A. Посредником выступает Международный фонд солидарности.

Реализация проекта стала возможной благодаря участию Государственной противопожарной службы, пограничной службы и полиции.



Часть помощи привезут в Гродно завтра, 5 июня. Она предназначена для больниц области, остальной груз доставят в Минск, откуда все необходимое должны будут распределить по регионам в соответствии с текущими потребностями, о которых польской стороне сообщило правительство Беларуси.

Это уже второй конвой гуманитарной помощи, которую оказывает Польша Беларуси.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Польша снова отправляет в Беларусь конвой с гуманитарной помощью для борьбы с COVID-19. Так, в нашу страну следует караван из 40 фур с 300 тонами техники и средств защиты....
 
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