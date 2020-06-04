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По будням в часы пик на 2-й ветке минского метро поезда будут ходить чаще
04.06.2020 17:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа Автозаводской линии с 5 июня дополнительно предусмотрена работа шести составов в период с 6:30 до 8:30 и с 17:00 до 19:00. Интервал движения поездов будет сокращен с 3 минут до 2,5 минуты.
Решение о корректировании работы общественного транспорта принято на основании результатов мониторинга пассажиропотока.
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На Автозаводской линии с 5 июня дополнительно предусмотрена работа шести составов в период с 6:30 до 8:30 и с 17:00 до 19:00. Интервал движения поездов будет сокращен с 3...
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