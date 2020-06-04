Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По будням в часы пик на 2-й ветке минского метро поезда будут ходить чаще На Автозаводской линии с 5 июня дополнительно предусмотрена работа шести составов в период с 6:30 до 8:30 и с 17:00 до 19:00. Интервал движения поездов будет сокращен с 3...

На Автозаводской линии с 5 июня дополнительно предусмотрена работа шести составов в период с 6:30 до 8:30 и с 17:00 до 19:00. Интервал движения поездов будет сокращен с 3 минут до 2,5 минуты.Решение о корректировании работы общественного транспорта принято на основании результатов мониторинга пассажиропотока.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите