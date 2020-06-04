|
Пляжи Минской области готовы к летнему сезону
04.06.2020 19:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОбновили оборудование на побережьях, возвели новые детские и спортивные площадки. Появилось больше кабинок для переодевания. Для отдыхающих оборудованы парковки. Кроме того, специалисты обработали акватории - убрали водоросли и очистили дно. На пляжах установили более тысячи контейнеров и урн. У воды будут регулярно дежурить спасатели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обновили оборудование на побережьях, возвели новые детские и спортивные площадки. Появилось больше кабинок для переодевания. Для отдыхающих оборудованы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)