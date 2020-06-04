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Во всех отделениях Белпочты пройдет акция "День посткроссера"

04.06.2020 19:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Привет из Беларуси в разные страны мира. Завтра во всех отделениях Белпочты пройдет акция "День посткроссера". Отправить международные почтовые открытки можно будет со скидкой. 

Посткроссинг - это онлайн-проект по обмену открытками. В нашей стране таким хобби увлекаются более 30 000 белорусов. В целом же бумажными открытками обмениваются люди из двухсот стран мира. Акция ко Дню посткроссера в этом году также пройдет в сентябре и декабре.

 
 
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Привет из Беларуси в разные страны мира. Завтра во всех отделениях Белпочты пройдет акция "День посткроссера". Отправить международные почтовые открытки можно...
 
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