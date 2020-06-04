«Детей с ней не видели». Что говорят соседи про женщину, в квартире которой нашли мертвых малышей

Источник материала: Tut.by

Ночью 3 июня в многоквартирный дом в микрорайоне Каменная Горка приехала милиция и следователи. Как рассказывает один из жильцов, он видел, как возле подъезда стоял пьяный человек и говорил правоохранительным органам: «Мужики, помогите!». О том, что в одной из квартир были найдены двое мертвых малышей, он узнал позже.



В этом доме ночью 3 июня были обнаружены тела детей. Фото: Катерина Борисевич

Этот дом ничем не отличается от остальных в Каменной Горке: несколько подъездов, почти возле каждого цветет сирень, а из дверей то и дело на улицу выбегают дети или молодые мамы выкатывают коляски. Девятиэтажка, в которой ночью 3 июня правоохранительные органы нашли двоих мертвых малышей, построена в 2009 году. Как рассказывают TUT.BY сами жильцы, это социальное жилье, квартиры в основном получали многодетные семьи, живут здесь и сотрудники милиции.

Марина (назовем эту женщину так, имени ее соседи не знают. — Прим.TUT.BY) с двумя детьми заселилась в этот дом сразу после сдачи: старшему сыну, говорят соседи, сейчас больше 20 лет, дочке около двенадцати. Жила семья в четырехкомнатной квартире.

«40-летняя женщина во время совместного распития алкоголя рассказала своим знакомым, что в квартире находятся тела ее новорожденных детей . Мужчины сразу вызвали милицию. В ходе осмотра тело одного ребенка было обнаружено на балконе, тело другого младенца, со слов матери, она хранила в морозильной камере. В момент приезда следственно-оперативной группы женщина пыталась его скрыть», — сообщил 3 июня Следственный комитет.

Что конкретно тут случилось, никто из жильцов не знает. С Мариной никто не поддерживал отношений, она, говорят соседи, выпивала и не раз приводила домой компании. Но все, с кем нам удалось пообщаться, отмечают: они не видели женщину с маленьким детьми, на детской площадке с коляской Марина не появлялась.

— Лично я с этой женщиной не знаком, вчера приходил милиционер к нам, от него узнали, что один ребенок вроде 2016 года рождения, а второй 2018-го, — рассказывает Николай.

Он вспоминает: «Ночью 3 июня никак не могу уснуть, и в это время приехала «милиция с мигалками. Думаю, что случилось? Смотрю в окно, а следователям что-то говорил пьяный человек, он еле на ногах стоял и говорил: «Мужики, помогите!». Я не понял, в чем дело, и пошел спать. А на следующий день приехал Следственный комитет, я обратил внимание на их чемодан, оборудование».



В доме много детских колясок. Фото: Катерина Борисевич

По словам мужчины, их дом не проблемный, здесь живут «хорошие ребята» и район ему нравится. Он не видел, чтобы когда-то раньше наряд милиции приезжал к ним в подъезд. То, что в доме живут семьи с детьми, можно понять, если пройтись пешком первого на девятый этаж: на многих лестничных пролетах стоят детские коляски.

С одной из молодых мам мы сталкиваемся возле подъезда. Одной ее дочери — четыре года, второй — два. Говорит, если бы Марина рожала, то они бы точно были вместе на детской площадке, но свою соседку с коляской никогда не видела.

— Мы живем на одном этаже, — рассказывает молодая мама. — Она часто ходила пьяная, в пакетах было по 4−5 бутылок пива и, когда с ней ехали в лифте, все время запах алкоголя был. В квартиру Марины периодически приходили компании, но беременной ее никогда не видела. Она носила балахоны и редко здоровалась.

О том, работает ли где-то женщина, наши собеседники не знают. Сосед Марины с другого этажа подтверждает: у женщины есть проблемы с алкоголем. Он также не замечал каких-то изменений в ее фигуре, но этому есть объяснение:

— Когда ее видел, то она ходила в одежде оверсайз. Я не знаю, что там случилось, на каком сроке родились дети, но ее с детьми не видел, — отмечает сосед Марины.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (Убийство).