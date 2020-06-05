Источник материала: БT

800 граммов хека,

200 мл жирной сметаны,

1 луковица,

1 морковь,

1 столовая ложка муки,

мускатный орех,

розмарин,

растительное масло.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хек, тушенный в сметане Возьмем: 800 граммов хека, 200 мл жирной сметаны, 1 луковица, 1 морковь, 1 столовая ложка муки, мускатный орех, розмарин, растительное масло. Филе хека...

Возьмем:Филе хека хорошо промываем, обсушиваем бумажным полотенцем и нарезаем на порционные кусочки.Перекладываем рыбу в миску. Солим, перчим по вкусу и оставляем на 15-20 минут. Лук мелко нарезаем. Морковь трем на крупной терке. В сковороде на растительном масле обжариваем лук с морковью 4-5 минут. Снимаем сковороду с нагрева. Посыпаем морковь с луком мукой и быстро перемешиваем, чтобы не образовались комки.Возвращаем сковороду на нагрев и добавляем сметану. Солим, перчим, всыпаем мускатный орех и розмарин, перемешиваем. В получившийся соус выкладываем куски рыбы. Накрываем сковороду крышкой. Тушим рыбу в сметане до готовности (20-25 минут). Подаем без гарнира.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.