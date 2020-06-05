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Хек, тушенный в сметане

05.06.2020 07:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 800 граммов хека,
  • 200 мл жирной сметаны,
  • 1 луковица,
  • 1 морковь,
  • 1 столовая ложка муки,
  • мускатный орех,
  • розмарин,
  • растительное масло. 
Филе хека хорошо промываем, обсушиваем бумажным полотенцем и нарезаем на порционные кусочки. 

Вместо хека можно использовать минтай. Обе рыбы - семейства мерлузовых. Но, что касается питательной ценности, хек ценится выше. Он содержит больше веществ важных для нашего организма и хорошо усваивается. Хек признается идеальным продуктом для диетического и детского питания. 

Перекладываем рыбу в миску. Солим, перчим по вкусу и оставляем на 15-20 минут. Лук мелко нарезаем. Морковь трем на крупной терке. В сковороде на растительном масле обжариваем лук с морковью 4-5 минут. Снимаем сковороду с нагрева. Посыпаем морковь с луком мукой и быстро перемешиваем, чтобы не образовались комки. 

Возвращаем сковороду на нагрев и добавляем сметану. Солим, перчим, всыпаем мускатный орех и  розмарин, перемешиваем. В получившийся соус выкладываем куски рыбы. Накрываем сковороду крышкой. Тушим рыбу в сметане до готовности (20-25 минут). Подаем без гарнира. 

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем:  800 граммов хека, 200 мл жирной сметаны, 1 луковица, 1 морковь, 1 столовая ложка муки, мускатный орех, розмарин, растительное масло.  Филе хека...
 
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