|
Хек, тушенный в сметане
05.06.2020 07:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Вместо хека можно использовать минтай. Обе рыбы - семейства мерлузовых. Но, что касается питательной ценности, хек ценится выше. Он содержит больше веществ важных для нашего организма и хорошо усваивается. Хек признается идеальным продуктом для диетического и детского питания.
Перекладываем рыбу в миску. Солим, перчим по вкусу и оставляем на 15-20 минут. Лук мелко нарезаем. Морковь трем на крупной терке. В сковороде на растительном масле обжариваем лук с морковью 4-5 минут. Снимаем сковороду с нагрева. Посыпаем морковь с луком мукой и быстро перемешиваем, чтобы не образовались комки.
Возвращаем сковороду на нагрев и добавляем сметану. Солим, перчим, всыпаем мускатный орех и розмарин, перемешиваем. В получившийся соус выкладываем куски рыбы. Накрываем сковороду крышкой. Тушим рыбу в сметане до готовности (20-25 минут). Подаем без гарнира.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возьмем: 800 граммов хека, 200 мл жирной сметаны, 1 луковица, 1 морковь, 1 столовая ложка муки, мускатный орех, розмарин, растительное масло. Филе хека...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)