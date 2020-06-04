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В стране проходят выпускные экзамены с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований
04.06.2020 22:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
До начала экзамена чуть более получаса. Девятиклассник Олег Судник сегодня сдает математику. Легкое волнение, признается, есть, но вечер, проведенный за повторением материала из сборника задач, вселяет уверенность. Тем более что серьезная подготовка к экзамену началась еще в январе.
К экзаменам готовят и здание школы. Дезинфекция и проветривание помещений - уже как ритуалНа входе у каждого ученика измеряют температуру, в каждом кабинете – антисептики. Педагоги, согласно дресс-коду, работают в масках и перчатках. Средства индивидуальной защиты при необходимости есть и для каждого ученика, но ребята, проявляя заботу друг о друге, приходят в школу со своими масками.
Чтобы сократить контакты между ребятами, в школе открыто 5 входов. Ученик может зайти в здание через дверь, на которой указан его класс.
Выпускные экзамены продлятся до 9 июня21-я школа Гомеля подошла к вопросу рассадки креативно. Чтобы соблюсти безопасную дистанцию, парты расставили не в классе, а в просторном холле. Прежде чем занять место, каждый ученик смотрит схему рассадки. Кстати, многие инициативы по профилактике изначально предложили не учителя, а сами дети.
Инесса Карпина, директор СШ № 21 г. Гомеля: "Дело в том, что наши дети - это участники международных, республиканских конкурсов юных спасателей. Поскольку они общаются с ребятами со всего мира, то, естественно, о вирусе они узнали немного раньше и пришли с такой идеей: давайте проводить в школе день чистых рук. Соответственно, малыши уже были подготовлены. И когда вышли рекомендации нашего министерства здравоохранения, то наши дети это восприняли спокойно и выполняли все эти меры. Для них не было в этом ничего необычного".
Мер профилактики в школе решили придерживаться и в выпускной вечер. Родительский совет вместе с педагогами планирует организовать вручение дипломов на свежем воздухе. Для этого в школьном дворе уже готовят площадку. Есть зона для зрителей и сцена с занавесом.
25 июня стартует ЦТ-2020Выпускные экзамены у школьников завершатся 9 июня. А уже с 25 стартует
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