Полешуки предложили президенту возродить Давид-Городокский район

Источник материала: Tut.by

Полешуки отправили в Администрацию Президента коллективное письмо с предложением возродить Давид-Городокский район, сообщает «Медиа-Полесье».



Площадь в Давид-Городке

Под обращением подписались 105 человек. Авторы письма предлагают возродить Давид-Городокский район, который упразднили в январе 1961 года, и связать его с Лунинецким мостом через реку Припять.

Подписавшиеся уверены, что Давид-Городок заслуживает того, чтобы снова стать райцентром. В его окрестностях находятся одни из самых плодородных земель в Беларуси. Население окрестных сел занимается выращиванием овощей, основной объем которых отправляется на экспорт.

Строительство моста позволило бы заметно сократить расстояние между Давид-Городком и Минском, который является самым крупным потребителем здешней овощной продукции.

Давид-Городокский район существовал с 1940 по 1961 год. Сначала он входил в Пинскую, а затем — в Брестскую область. 19 января 1961 года район упразднен, вся его территория вошла в Столинский район, сообщает Wikipedia .