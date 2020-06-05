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Полешуки предложили президенту возродить Давид-Городокский район

05.06.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полешуки отправили в Администрацию Президента коллективное письмо с предложением возродить Давид-Городокский район, сообщает «Медиа-Полесье».


Площадь в Давид-Городке

Под обращением подписались 105 человек. Авторы письма предлагают возродить Давид-Городокский район, который упразднили в январе 1961 года, и связать его с Лунинецким мостом через реку Припять.

Подписавшиеся уверены, что Давид-Городок заслуживает того, чтобы снова стать райцентром. В его окрестностях находятся одни из самых плодородных земель в Беларуси. Население окрестных сел занимается выращиванием овощей, основной объем которых отправляется на экспорт.

Строительство моста позволило бы заметно сократить расстояние между Давид-Городком и Минском, который является самым крупным потребителем здешней овощной продукции.

Давид-Городокский район существовал с 1940 по 1961 год. Сначала он входил в Пинскую, а затем — в Брестскую область. 19 января 1961 года район упразднен, вся его территория вошла в Столинский район, сообщает Wikipedia.

 
 
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Для связи с соседним Лунинецким районом предлагается построить мост через Припять.
 
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