В Гомеле мужчина принес артиллерийский снаряд прямо к райотделу милиции

Источник материала: Tut.by

В Гомеле в реке мужчина нашел артиллерийский снаряд и решил самостоятельно отнести его в милицию. Положил в пакет и пришел к РОВД. В итоге пришлось перекрыть часть улицы. Подробности рассказали в милиции.





Когда мужчина подошел к отделу, сотрудник милиции поинтересовался, что у него в пакете. «Снаряд я нашел, несу сдавать…», — отчитался гомельчанин. Как позже установят специалисты, в пакете оказался немецкий артиллерийский снаряд калибра 88 миллиметров без взрывателя.





Военную находку отнесли подальше от жилых зданий и до приезда саперов выставили оцепление. Позже ее увезли на полигон для уничтожения.