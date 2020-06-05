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В Гомеле мужчина принес артиллерийский снаряд прямо к райотделу милиции

05.06.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле в реке мужчина нашел артиллерийский снаряд и решил самостоятельно отнести его в милицию. Положил в пакет и пришел к РОВД. В итоге пришлось перекрыть часть улицы. Подробности рассказали в милиции.


Когда мужчина подошел к отделу, сотрудник милиции поинтересовался, что у него в пакете. «Снаряд я нашел, несу сдавать…», — отчитался гомельчанин. Как позже установят специалисты, в пакете оказался немецкий артиллерийский снаряд калибра 88 миллиметров без взрывателя.


Военную находку отнесли подальше от жилых зданий и до приезда саперов выставили оцепление. Позже ее увезли на полигон для уничтожения.

 
Теги: Гомель
 
 
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Когда мужчина подошел к отделу, сотрудник милиции поинтересовался, что у него в пакете. «Снаряд я нашел, несу сдавать…», - отчитался гомельчанин.
 
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