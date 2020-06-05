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Надежные люди из «Водстроя»
05.06.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Свой профессиональный праздник в воскресенье отметят глусские мелиораторы. На торжественном собрании в ПМК-86 «Водстрой» прозвучат слова благодарности за добросовестный труд, будут вручены грамоты и премии. В числе других заслуженные награды получат тракторист Сергей Черноусов и водитель Сергей Глаз.
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Свой профессиональный праздник в воскресенье отметят глусские мелиораторы. На торжественном собрании в ПМК-86 «Водстрой» прозвучат слова благодарности за...
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