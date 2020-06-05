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Оживление на рынке загородной недвижимости в Беларуси отмечают эксперты

05.06.2020 11:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На старте этого сезона рынок дач, участков и коттеджей переживает серьезный подъем. В топе - просмотр объявлений по продаже недорогих дач, которые стартуют от 5000 долларов. Именно эта загородная недвижимость сегодня пользуется максимальным спросом. Подробнее расскажет аналитик рынка недвижимости Артем Сахаревич.
 
 
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На старте этого сезона рынок дач, участков и коттеджей переживает серьезный подъем. В топе - просмотр объявлений по продаже недорогих дач, которые стартуют от 5000...
 
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