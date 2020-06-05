Пинский пограничный отряд приглашает на службу по контракту

Источник материала: Полесская правда



Отделение пограничного контроля «Верхний Теребежов» и «Мохро» проводят набор кандидатов на службу в должности контролеров. (доставка к месту несения службы из Пинска, Иваново и Столина).

На конкурсной основе будут рассматриваться граждане Республики Беларусь мужского пола, достигшие 18-летнего возраста, не старше 35 лет.

Кандидаты на должности контролеров должны иметь общее среднее, профессионально-техническое с общим средним, среднее специальное или высшее образование, служба в армии.

Претенденты должны быть способны по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья и уровню основного образования выполнять поставленные задачи по охране государственной границы.

Гражданам, которые изъявляют желание поступить на службу в Пинский погранотряд, необходимо обратиться в отряд по адресу:

г. Пинск, ул. Канареева, 1 или позвонить по телефону: 8-(0165)-62-34-62 (отдел кадров).

Дополнительную информацию можно также получить в опк «Верхний Теребежов» по тел. +375-29-777-59-55 (Эдуард Сергеевич Ермаков), опк «Мохро» +375-44-718-20-07 (Валентина Евгеньевна Карпинская-Пешко).