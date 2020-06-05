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«Забрали два планшета и телефон». В квартире одного из фигурантов «дела Тихановского» прошел обыск
05.06.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Координатора инициативной группы Светланы Тихановской Ольгу Корякину Гродно задерживали координатора инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненщине">задержали вчера, 4 июня. Потом в квартире девушки прошел обыск, после которого Ольгу отпустили. Она рассказала TUT.BY, как все происходило.
Ольга Корякина — девушка задержанного 29 мая в Гродно Дмитрия Фурманова, который проходит подозреваемым по уголовному делу по ст. 364 УК «Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Его задержали вместе с Сергеем Тихановским на пикете в Гродно. Именно по делу Фурманова и проходил обыск в квартире, в которой живут молодые люди.
— Ко мне пришли на работу на мини-рынке на улице Поповича. Все происходило в рабочее время. Почему меня задерживают — мне не сказали, хотя сотрудники были одеты по форме и в масках. Просто сказали: «Вам надо проехать с нами», — рассказывает Ольга.
Какое-то время она снимала все происходящее в магазине на видео. В итоге оказалось, что милиции надо провести обыск в квартире. Девушку отвезли домой.
— Обыск проводили в рамках дела Фурманова. Изъяли два планшета и телефон, — говорит Ольга.
После обыска девушку отпустили.
Напомним, вчера, 4 июня, также
Инцидент на пикете по сбору подписей
Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят
Прошедшей ночью на даче Сергея Тихановского прошел обыск, во время которого
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Координатора инициативной группы Светланы Тихановской Ольгу Корякину задержали вчера, 4 июня. Потом в квартире девушки прошел обыск, после которого Ольгу...
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