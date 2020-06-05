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«Забрали два планшета и телефон». В квартире одного из фигурантов «дела Тихановского» прошел обыск

05.06.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Координатора инициативной группы Светланы Тихановской Ольгу Корякину Гродно задерживали координатора инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненщине">задержали вчера, 4 июня. Потом в квартире девушки прошел обыск, после которого Ольгу отпустили. Она рассказала TUT.BY, как все происходило.


Пикет по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светланы Тихановской в Гродно 29 мая. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Ольга Корякина — девушка задержанного 29 мая в Гродно Дмитрия Фурманова, который проходит подозреваемым по уголовному делу по ст. 364 УК «Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Его задержали вместе с Сергеем Тихановским на пикете в Гродно. Именно по делу Фурманова и проходил обыск в квартире, в которой живут молодые люди.

 — Ко мне пришли на работу на мини-рынке на улице Поповича. Все происходило в рабочее время. Почему меня задерживают — мне не сказали, хотя сотрудники были одеты по форме и в масках. Просто сказали: «Вам надо проехать с нами», — рассказывает Ольга.

Какое-то время она снимала все происходящее в магазине на видео. В итоге оказалось, что милиции надо провести обыск в квартире. Девушку отвезли домой.

— Обыск проводили в рамках дела Фурманова. Изъяли два планшета и телефон, — говорит Ольга.

После обыска девушку отпустили.


Ольга Корякина. Фото: spring96.org

Напомним, вчера, 4 июня, также был задержан волонтер инициативной группы Светланы Тихановской Владимир Книга. Его увезли в неизвестном направлении. По информации правозащитного сайта «Гарадзенская вясна», мужчина задержан по тому же уголовному делу, что и Сергей Тихановский, и другие участники пикета в Гродно 29 мая.

Инцидент на пикете по сбору подписей

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации, милиция — о нападении на ее сотрудников. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ.

Прошедшей ночью на даче Сергея Тихановского прошел обыск, во время которого были обнаружены 900 тысяч долларов.

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Теги: Гродно
 
 
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Координатора инициативной группы Светланы Тихановской Ольгу Корякину задержали вчера, 4 июня. Потом в квартире девушки прошел обыск, после которого Ольгу...
 
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