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В Наровле местный житель убил собственную собаку: говорит, потому что нечем кормить

05.06.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Наровле местный житель зарубил топором свою собаку. Это заметили подростки, они сняли инцидент на видео и вызвали милицию. Проводится проверка.


Фото: Pixabay.com

О жестоком убийстве животного TUT.BY рассказала представитель местного зоозащитного движения Марина.

— Эту собаку все знали. Звали ее Машка. Она у него из щенка выросла — и вот… Дети услышали за забором визг, подошли к дому — а он прямо во дворе положил ее и топором машет.

Дети сняли происходящее на видео (ролик есть в редакции, мы не публикуем его по этическим соображениям), рассказали о происшествии взрослым, те обратились в милицию.

Известно, что мужчина нигде не работает и злоупотребляет спиртными напитками. Факт убийства он не отрицает. По его словам, собаку он убил, так как кормить ее нечем и не за что.

Милиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным.

 
 
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Милиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным.
 
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