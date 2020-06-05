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Ура-ура! В выходные нам обещают по-настоящему летнюю погоду

05.06.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Потепление в Беларусь принесут атмосферные фронты, но и благодаря им же на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. О этом сообщает Белгидромет Минприроды.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

В субботу, 6 июня, ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10...+16°C, максимальная днем +20...+26°C. 

7 июня, в воскресенье, на погоду Беларуси скажется влияние теплой воздушной массы, поступающей с южных широт, по западу страны погоду будет определять атмосферный фронт, поэтому ожидается переменная облачность. Местами, а днем по Гродненской и Брестской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах с грозами. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10...+17°C, днем +21...+27°C, по юго-востоку до +29°C.

В начале следующей недели ожидается преобладание юго-восточного ветра, который станет поставлять на Беларусь еще более теплый воздух с Нижней Волги.

8 июня, в понедельник, ожидается переменная облачность. Преимущественно по западу страны местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13...+18°C, днем +24...+29°C.

В середине недели следующей недели по юго-востоку страны столбики термометров достигнут 30-ти градусной отметки. Грозовые дожди в течение недели пройдут во многих регионах Беларуси.

 
 
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А в середине следующей недели по юго-востоку страны столбики термометров достигнут 30-ти градусной отметки. Грозовые дожди в течение недели пройдут во многих...
 
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