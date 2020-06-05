ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

По «делу Тихановского» задержали гродненского активиста Владимира Арцымана

05.06.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Лиде задержан активист социал-демократической партии «Народная грамада» Владимир Арцыман. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Подробности задержания сейчас выясняются.


Владимир Арцыман на одном из пикетов в Гродно в 2019 году. Фото: belaruspartisan.by

Напомним, вчера был задержан волонтер инициативной группы Светланы Тихановской Владимир Книга. Его увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что мужчина задержан по тому же уголовному делу, что и Сергей Тихановский, и другие участники пикета в Гродно 29 мая.

Также была задержана координатор инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненской области Ольга Корякина. После обыска в квартире ее отпустили.

Все о «деле Тихановского» можно прочесть здесь.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, вчера был также задержан волонтер инициативной группы Светланы Тихановской Владимир Книга.
 
Новости дня
Новости общества
 
Ура-ура! В выходные нам обещают по-настоящему летнюю погоду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика