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По «делу Тихановского» задержали гродненского активиста Владимира Арцымана
05.06.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лиде задержан активист социал-демократической партии «Народная грамада» Владимир Арцыман. Об этом
Напомним, вчера
Также была задержана координатор инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненской области Ольга Корякина.
Все о «деле Тихановского»
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Напомним, вчера был также задержан волонтер инициативной группы Светланы Тихановской Владимир Книга.
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