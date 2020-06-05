По «делу Тихановского» задержали гродненского активиста Владимира Арцымана

Источник материала: Tut.by

В Лиде задержан активист социал-демократической партии «Народная грамада» Владимир Арцыман. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Подробности задержания сейчас выясняются.



Владимир Арцыман на одном из пикетов в Гродно в 2019 году. Фото: belaruspartisan.by

Напомним, вчера был задержан волонтер инициативной группы Светланы Тихановской Владимир Книга. Его увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что мужчина задержан по тому же уголовному делу, что и Сергей Тихановский, и другие участники пикета в Гродно 29 мая.

Также была задержана координатор инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненской области Ольга Корякина. После обыска в квартире ее отпустили.

Все о «деле Тихановского» можно прочесть здесь .