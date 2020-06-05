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На белорусско-украинской границе задержали двух мужчин и 500 попугаев
05.06.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На участке пограничного поста «Боровое» мозырские пограничники задержали двух граждан Украины, которые пешком переходили границу без документов — зато с попугаями. Подробности
Украинцы тащили на себе коробки, в коробках кто-то щебетал. Оказалось, там 500 попугаев.
Нарушителей границы отправили в ИВС. Птиц — в ветеринарную службу, после чего передали сотрудникам таможни.
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Мозырские пограничники задержали двух граждан Украины без документов, которые нарушили государственную границу. Но и это еще не все.
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