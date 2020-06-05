На белорусско-украинской границе задержали двух мужчин и 500 попугаев

Источник материала: Tut.by

На участке пограничного поста «Боровое» мозырские пограничники задержали двух граждан Украины, которые пешком переходили границу без документов — зато с попугаями. Подробности рассказали в Госпогранкомитете Беларуси.





Украинцы тащили на себе коробки, в коробках кто-то щебетал. Оказалось, там 500 попугаев.

Нарушителей границы отправили в ИВС. Птиц — в ветеринарную службу, после чего передали сотрудникам таможни.