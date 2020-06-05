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«Надели наручники и сказали - уголовное дело». Снова задержали администратора канала «Мозырь для жизни»
05.06.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мозыре задержан администратор канала «Мозырь для жизни» Александр Цуранов. Вчера мужчина провел в милиции около десяти часов, после чего его выпустили. Сегодня снова задержали и увезли.
Его друг Юрий рассказал TUT.BY, как все было.
— Мы встретились с Сашей на рынке, хотели купить телефон. Только-только успели обменяться радостной новостью, что центр для инвалидов «Радуга»
Напомним, вчера Александра вместе с фермером из Прудка Александром Венгурой уже
Известно также, что не выходит на связь член команды «Страна для жизни» оператор Дмитрий Попов.
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«Надели наручники и сказали - уголовное дело». Снова задержали администратора канала «Мозырь для жизни»
В Мозыре задержан администратор канала «Мозырь для жизни» Александр Цуранов. Вчера мужчина провел в милиции около десяти часов, после чего его выпустили. Сегодня -...
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