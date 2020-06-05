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«Надели наручники и сказали - уголовное дело». Снова задержали администратора канала «Мозырь для жизни»

05.06.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозыре задержан администратор канала «Мозырь для жизни» Александр Цуранов. Вчера мужчина провел в милиции около десяти часов, после чего его выпустили. Сегодня снова задержали и увезли.


Александр Цуранов

Его друг Юрий рассказал TUT.BY, как все было.

— Мы встретились с Сашей на рынке, хотели купить телефон. Только-только успели обменяться радостной новостью, что центр для инвалидов «Радуга» оставили в покое. Тут сзади подошли два человека в милицейской форме и сказали: «Вы задержаны как подозреваемый по уголовном делу». Заломили руки, усадили в серебристую Skoda и увезли. Где он сейчас — не знаем.

Напомним, вчера Александра вместе с фермером из Прудка Александром Венгурой уже задерживали. В час ночи машину, на которой они ехали, остановил экипаж ГАИ, после чего обоих Александров усадили в машины. Дома у фермера, а также у его матери устроили обыски. После чего отвезли в РОВД и отпустили только в 12 часов дня.

Известно также, что не выходит на связь член команды «Страна для жизни» оператор Дмитрий Попов.

 
Теги: Новости
 
 
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В Мозыре задержан администратор канала «Мозырь для жизни» Александр Цуранов. Вчера мужчина провел в милиции около десяти часов, после чего его выпустили. Сегодня -...
 
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