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Милиция изъяла технику у администратора паблика «Камянецкая паказуха»

05.06.2020 16:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

5 июня сотрудники милиции изъяли компьютерную технику у одного из администраторов паблика «Камянецкая паказуха» Алеся Онищука.


Александр Анищук. Фото: vk.com/lifehacker_by

Сотрудники милиции пришли в дом в деревне Долбизно, где проживает Алесь, около 7.00.

— Мне зачитали постановление прокурора. Я был еще сонный и не понимал до конца всю ситуацию. Потом они приступили к осмотру. Сначала изъяли мой мобильный телефон. Потом ноутбук и два системных блока, — сообщил TUT.BY Алесь Онищук.

По словам Алеся, осмотр проводился в рамках проверки по одной из публикаций в паблике «Камянецкая паказуха».

— Есть предположение, что это касается поста об одном из учреждений образования Каменецкого района, где закончились дрова и, по нашей информации, директор попросила работников скинуться, чтобы дети не мерзли. По этой публикации ко мне ранее приезжали из милиции, опрашивали, интересовались, кто писал этот пост, — пояснил Алесь.

Осмотр завершился около 11.00. После этого сотрудники милиции забрали изъятую технику и ушли.

— Имеющееся на рассмотрении в Каменецком РОВД заявление послужило поводом для проведения сотрудниками милиции процессуальных действий, — сообщила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

«Камянецкая паказуха» — это паблик в соицальной сети Вконтакте, где размещаются новости региона. На страницах группы также публиковалась информация о ходе нынешней президентской кампании, статьи о задержании в Гродно блогера Сергея Тихановского и объявления о пикетах по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов.

 
Теги: Гродно
 
 
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Технику изъяли в рамках проверки по одной из публикаций паблика.
 
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