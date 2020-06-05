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Сообща против вируса! В Беларусь прибыла вторая партия гуманитарного груза из Польши

05.06.2020 19:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Гуманитарная помощь для борьбы с инфекцией, а это 47 грузовиков, прибыла в нашу страну из Польши.

В Беларусь прибыл второй гуманитарный груз из Польши

Аппараты ИВЛ, лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты, в том числе несколько миллионов одноразовых масок и перчаток, антисептики и ПЦР-тесты. Общая масса - 300 тонн. Как заявили в канцелярии польского премьер-министра, это крупнейшая партия гуманитарной помощи в истории современной Польши. И уже вторая  для Беларуси. Ее доставили сотрудники пожарной и пограничной служб  в сопровождении польской полиции.

Мартин Войтеховский, первый советник посольства Польши в Беларуси: "Можно много говорить про соседство, про солидарность, про дружбу, но лучше это показывать на практике. Польша и поляки этим транспортом хотят показать, что Беларусь и белорусы нам небезразличны, что наше соседство и сотрудничество является очень важным, что мы это очень сильно ценим, что мы хотим это развивать, что мы готовы проявлять солидарность в сложных ситуациях".

Борис Андросюк, замминистра здравоохранения Беларуси: "На сегодняшний день это груз, который необходим. Это антисептические дезинфектанты в таком хорошем, большом количестве. Это средства защиты и это дыхательная аппаратура, которая на сегодняшний день,  скажем так, частично востребована. Мы рады, конечно, помощи, оказанной вовремя". 

Склады для хранения на время распределения груза выделил Белтаможсервис. Помощь будет передана  Республиканскому центру организации медицинского реагирования, а также  в медучреждения Гродно и Гродненской области.

 
Теги: Гродно
 
 
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Гуманитарная помощь для борьбы с инфекцией, а это 47 грузовиков, прибыла в нашу страну из Польши. В Беларусь прибыл второй гуманитарный груз из Польши Аппараты...
 
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