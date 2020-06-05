Минздрав назвал регионы, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад

Источник материала: Tut.by

В Беларуси заболеваемость COVID-19 пошла на снижение в Минске, Минской и Витебской области, сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан 5 июня во время посещения Бреста, передает телеканал ОНТ .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В масштабах республики фактически отболели и пошли на снижение регионы, в которых большая численность, — это Минск и Минская область. Плюс Витебская область. То есть фактически 40−45% населения республики этот этап прошли", — заявила замминистра.

— Все регионы по-разному вступали в эпидемиологический процесс. Все началось с Витебска, затем Минск, Минская область, потом Брестская область и практически параллельно Гродненский регион, немного отставала Гомельщина, также наименьшие показатели мы видим в Могилевской области. Принятыми мерами удалось избежать лавинообразного роста заболеваемости, — передает слова Богдан «Заря» .

По ее словам, Брестская область находится «на максимальном для области плато».

— Еще какое-то время будет так, а затем в течение нескольких недель уровень заболеваемости будет на процентов 30, а может и 50 ниже сегодняшнего уровня. Таково течение заболевания. Самое главное, что нам не пришлось экстренно переводить все учреждения города для работы с этими пациентами. Две больницы города работают с «острыми» пациентами. Часть учреждения переведена на долечивание, реабилитацию и восстановление, где они находятся до 21 дня, — сказала замминистра.

В Беларуси, по данным на 5 июня , 46 868 случаев COVID-19 (+ 887 случаев за сутки), выздоровели и выписаны 22 066 пациентов (+ 904 за сутки). Количество выписанных третий день больше количества новых случаев инфицирования. Умерли 259 пациентов (плюс шесть за последние сутки).

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