7 июня свой профессиональный праздник отмечают мелиораторы Беларуси

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Проверенный временем коллектив, разнообразная специализированная техника, введенные в сельхозоборот сотни гектаров земли, хозяйское отношение к природе — эти слова о работниках Государственного предприятия «Дубровен-ское ПМС». Июнь начинается их профессиональным праздником, и вместе с тем наступает горячая пора для мелиораторов, когда в полную силу разворачиваются сезонные работы.

—Сегодня главной задачей Дубровенского ПМС является строительство, эксплуатационное сопровождение и модернизация мелиоративных систем, — отмечает руководитель предприятия Андрей Терлякович. — О том, что мелиораторы успешно справляются со стоящими перед ними задачами, красноречивее всего говорят цифры: за январь-май текущего года выполнено работ на 563 тысячи рублей, что к соответ­ствующему периоду прошлого года составляет 101,8%.

Андрей Терлякович добавляет: последние два года предприятие работает стабильно прибыльно. В текущем году объем подрядных работ в Дубровенском ПМС планируют выполнить на 1 752 тыс. руб., что составит порядка 102% к уровню прошлого года. Выручку от реализации продукции, работ и услуг здесь планируют получить в размере 2,695 тыс. руб. А чистой прибыли — 54 тыс. рублей.

В целом на обслуживании Дубровенского ПМС находится 44 278 гектаров мелиорированных земель. Директор предприятия объясняет, что Дубровенское ПМС с 2017 года обеспечивает контроль за ведением учета мелиоративных систем Оршанского района и их обслуживание.

—На территории двух районов находятся 130 мелиоративных систем. Организация обслуживает 1023,8 километра сети открытых каналов, дренажных систем — 2321,3 км, 18 водорегулирующих и 992 переездных сооружения, — рассказал А.Терлякович. — Обследование мелиоративных систем проводится раз в пять лет. Это позволяет выявить объекты и площади, требующие реконструкции: восстановления вышедших из строя каналов, участков дренажа и технических дорог, очистки мелиорированных земель, которые по каким-либо причинам вышли из сельхозоборота и заросли кустарником и деревьями.

В 2020 году на территории Дубровенского и Оршанского районов работникам ПМС предстоит окосить 570 км каналов, свести 9 км древесно-кустарниковой растительности, почистить от заиления 25 км каналов, отремонтировать 6 гидротехнических сооружений — и это неполный список объектов, которые мелиораторы обязаны под­держивать в соответствующем виде.

В текущем году работы по реконструкции продолжатся в Мичурино-Иваньково в филиале «Тепличный» в Оршанском районе, мелиоративной системы Пригород, Смирнова, На страже-Приднепровский в КУСХП «Первомайское». На этом объекте нужно сдать в эксплуатацию 169 га и освоить еще 25 тыс. рублей.

Главная роль Дубровенскому ПМС отведена и в рекон­струкции объекта мелиорации — Холостовка в РПУП «Устье» НАН Беларуси в Оршанском районе. А это 220 га площадей, на которых запланировано освоить более 700 тыс. рублей.

— Данная мелиоративная система была построена в 70-х годах, — говорит директор Дубровенского ПМС. — На этом объекте мелиораторы работают с декабря 2019 года. Зимой здесь заготовили более 500 кубов дров, скорчевали 80 гектаров кустарника. Сегодня там задействованы 16-18 человек, работают две дренажные бригады, два одноковшовых экскаватора и бульдозера, один корчеватель. Ведутся работы по устройству дренажа, чистке каналов.

На 2020 год в Оршанском районе запланировано строительство мелиоративной системы Бояры-2 в СХФ «Браздетчино» ОАО «ОМК», ввод которого предусмотрен на декабрь текущего года. Также дубровенские мелиораторы завершают строительство объекта мелиорации Пригузки в Оршанском районе.

В эти дни ведутся работы и по техниче­скому уходу и окашиванию мелиоративной сети. Так, в Дубровенском районе необходимо окосить 346 километров и очистить от заиления 17 километров каналов. В Оршанском районе эти работы будут проведены на 215 и восьми километрах соответственно.

Но строительство и реконструкция мелиоративных систем всего лишь классика производственного жанра Дубровенского ПМС. Сегодня предприятие нацелено на рост в объемах подрядных работ и суммах полученной выручки. Статьей доходов для ПМС является также снос старых сооружений, раскорчевка садовых насаждений, строительство сенажных траншей, перевозка органики, земляные работы и благо­устройство прифермских территорий сельхозпредприятий района и прочее. Тесное сотрудничество поддерживают с ОАО «Тепличный» и «Маяк-Высокое» в Оршанском районе, оказывают помощь электросетям по уходу за территорией под линиями электропередачи. Андрей Терлякович отмечает, что у предприятия богатый опыт строитель­ства лесных дорог и подготовки полей добычи торфа. К слову, в прошлом году дубровенские мелиораторы завершили реконструкцию крупного объекта — мелиоративной системы Щербинский мох.

На балансе мелиоративного предприятия находится и подсобное хозяйство. А это более 300 гектаров земли и 73 головы крупного рогатого скота. С поставленными задачами коллектив предприятия справляется на «отлично», ведь все работники — профессионалы своего дела. Сегодня здесь трудится 83 человека. Есть ветераны, с кого можно и нужно писать историю мелиорации района. Порядка сорока лет в ПМС работают Николай Кривец, Павел Кожух, Анатолий Можиловский.

Директор предприятия отмечает трудовые заслуги Леонида Гузова, Алексея Ивкина, Николая Русанова, Виктора Якутенка, Сергея Копытовского, Николая Клыковского, Геннадия Старавойтова, Михаила Капелько, Владимира Рыбакова, Николая Лобачева, Александра Крючкова, Игоря Аникеенко, Михаила Житкевича, Виктора Шашкина, Алексея Козлова, Руслана Гудыно, Виталия Горелика, Эдуарда Романова, Владимира Шарова.

Опыт старшего поколения перенимают молодые работники. Среди них — Алексей Ивкин, Ирина Козлова, Егор Авласенко, Андрей Горелик. Есть на предприятии и трудовые династии: семьи Горелик, Козловых, Пырко.

Заведующий ремонтными мастерскими Владимир Лясун и его команда обеспечивают бесперебойную работу техники. В коллективе сложилась крепкая линия ИТР — опытные прорабы Павел Кожух, Николай Кривец и Максим Хоняков. К слову, Максим Хоняков успешно сочетает производственную и общественную деятельность, являясь председателем профкома предприятия.

—Труд мелиоратора — неоценим. В Дубровенском районе один из самых высоких показателей контурности пахотных земель среди районов Витебской области, которая напрямую влияет на ее плодородие. И сегодня на полях мы видим, как работает широкозахватная техника. А до этого по этим землям прошли мелиораторы. Вот и получается, что главный актив сельскохозяйственной структуры — это земля и люди, которые помогают стать ей плодородной, — подчеркнул Андрей Терлякович