В мае Брестскую крепость посетило 9 тысяч человек. Год назад в это время было 100 тысяч

Источник материала: Tut.by

В мае Брестскую крепость посетило чуть более 9 тысяч человек. Год назад посетителей было в 11 раз больше, сообщает «Вечерний Брест» .



Фото: Ксения Тарасевич, TUT.BY

Количество посетителей снизилось из-за отсутствия гостей из-за рубежа и экскурсионных групп из других регионов Беларуси.

Такие же проблемы и у областного краеведческого музея и его филиалов. В этом мае их посетило более 3 тысяч человек. Годом ранее было 20 тысяч.

Несмотря на полное отсутствие туристических групп из-за рубежа, сотрудники музеев работают в штатном режиме.