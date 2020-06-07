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В мае Брестскую крепость посетило 9 тысяч человек. Год назад в это время было 100 тысяч

07.06.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мае Брестскую крепость посетило чуть более 9 тысяч человек. Год назад посетителей было в 11 раз больше, сообщает «Вечерний Брест».


Фото: Ксения Тарасевич, TUT.BY

Количество посетителей снизилось из-за отсутствия гостей из-за рубежа и экскурсионных групп из других регионов Беларуси.

Такие же проблемы и у областного краеведческого музея и его филиалов. В этом мае их посетило более 3 тысяч человек. Годом ранее было 20 тысяч.

Несмотря на полное отсутствие туристических групп из-за рубежа, сотрудники музеев работают в штатном режиме.

 
Теги: Брест
 
 
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