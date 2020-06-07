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В мае Брестскую крепость посетило 9 тысяч человек. Год назад в это время было 100 тысяч
07.06.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В мае Брестскую крепость посетило чуть более 9 тысяч человек. Год назад посетителей было в 11 раз больше, сообщает
Количество посетителей снизилось из-за отсутствия гостей из-за рубежа и экскурсионных групп из других регионов Беларуси.
Такие же проблемы и у областного краеведческого музея и его филиалов. В этом мае их посетило более 3 тысяч человек. Годом ранее было 20 тысяч.
Несмотря на полное отсутствие туристических групп из-за рубежа, сотрудники музеев работают в штатном режиме.
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У областного краеведческого музея такие же проблемы.
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