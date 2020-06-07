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Новая жизнь восточного региона

08.06.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подробнее о переменах не только на могилевской земле, но и во всем восточном регионе. Наш обозреватель Илона Красутская по долгу службы не один десяток раз была на Могилевщине. Журналистский, туристический и коренной взгляд на изменения - в следующем репортаже. 

Конечно, снимай мы эти кадры поздней осенью или хмурой зимой, не было бы такой сочной картинки. Погода, конечно, решает, но не все. Ныне зеленый и цветущий Могилев во всех смыслах переживает расцвет. Город и вправду красавец. Такая формулировка некогда была мечтой Александра Лукашенко. А как ждали местные жители хорошие дороги, новое жилье, другое качество медицины. Да банально, чтобы не завидовать Минску. Подписывая в 2017 уточненный генплан, Президент конкретно напрягает мэра. Реальные дела тех, кому доверили высокие должности, и реакция на это людей - тот самый беспристрастный судья.

А теперь приземленные кадры. И такие же задачи. Была отдельная программа по юго-востоку и для самого Могилева. В хорошем смысле встряхнул юбилей (750-летие города) и то, что приезжали гости на Форум регионов Беларуси и России. Сделано, конечно, немало, но это не повод расслабляться. Ситуация в мире показала, на что в первую очередь стоит обратить внимание. Поэтому в течение года важно достроить кардиохирургический корпус областной больницы, нужна новая поликлиника. А чтобы в учреждения здравоохранения приходили реже, построят ФОК с парой бассейнов. 

Парк в Подниколье - зеленое сердце Могилева


Хороший пример благоустройства - это Подникольский парк. При комфортной погоде уж точно не нужно тратиться на фитнес или детский развлекательный центр. Здесь созданы все условия. 

Парк в Подниколье - зеленое сердце Могилева, одно из любимых мест отдыха горожан. Здесь каждый найдет занятие для себя: велодорожки, спортзал под открытым небом - парк растет и развивается.

И так уже 6 лет. А сколько задумок впереди. 100 гектаров - территория приличная. Актуален и кинотеатр, нужна гостиница для туристов, точки общепита. И все это среди настоящего оазиса. 

На территории парка находится женский Свято-Никольский монастырь. Памятник архитектуры XVII века


Неподалеку сильное духовное место: на территории парка находится женский Свято-Никольский монастырь. Памятник архитектуры XVII века. На его долю выпало множество испытаний: гонения, пожары, грабеж. В 90-х начались реставрационные работы. Местные говорят: ноги сюда сами ведут. А как всегда радушно встречают насельницы монастыря. В это непростое время, когда людям так нужна поддержка и вера, мудрые слова, сказанные от сердца, - это уже как знак свыше. 

Сегодня у православных особо почитаемый праздник - Троица


А накануне была Родительская суббота. В этот день мы вспоминаем родных и близких, которых уже нет с нами. 

Новая жизнь восточного региона


Новости, особенно в небольших городах, разносятся быстро. Любопытство никто не отменял. Президент приехал, и многим просто интересно посмотреть, да и возможность высказаться есть всегда. Люди разные. Во время таких встреч кто-то поблагодарит, кто-то о проблемах скажет как есть. И без стеснений всегда стараются что-то подарить на память. 

Да, о переменах напрямую говорят осязаемые вещи. Радует ли глаз все, что вокруг, сервис, в каких условиях можно остановиться на пару дней и где побывать. Но в то же время мы постарались и через самих людей показать, как там у них. Понятно, что, говоря о развитии областного центра, все равно остается многоточие. Впереди большие планы. Но тема все равно сейчас пока одна. И раз так, нужно смотреть шире. Закрытые границы на самом деле - открытые возможности. Одна из таких - наконец познакомиться с удивительными местами своей страны. Так что добро пожаловать в Могилев! Здесь точно есть на что посмотреть! 

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Подробнее о переменах не только на могилевской земле, но и во всем восточном регионе. Наш обозреватель Илона Красутская по долгу службы не один десяток раз была на...
 
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