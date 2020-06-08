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Помощники Президента - инспекторы по областям и городу Минску проведут прямые телефонные линии

08.06.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Помощники Президента - инспекторы по областям и городу Минску в июне проведут прямые телефонные линии. Это позволит в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры для решения задач. Так, завтра, 9 июня, в Брестском облисполкоме на связь выйдет помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, а в Лиозненском райисполкоме - помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. На следующий день в Администрации Партизанского района Минска по телефону с гражданами пообщается помощник Президента Беларуси - инспектор по городу Минску Виталий Прима.
 
Теги: Минск
 
 
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Помощники Президента - инспекторы по областям и городу Минску в июне проведут прямые телефонные линии. Это позволит в максимально сжатые сроки принять...
 
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