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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интерактивную карту мест сбора мусора разработали в Минске В белорусской столице разработали интерактивную карту мест сбора мусора. Она поможет узнать, где находятся ближайшие контейнерные площадки и для каких отходов...

В белорусской столице разработали интерактивную карту мест сбора мусора. Она поможет узнать, где находятся ближайшие контейнерные площадки и для каких отходов они предназначены. Там же информация о заготовительных пунктах, режиме работы. Есть и график вывоза с конкретным маршрутом. А вскоре за передвижением спецтехники можно будет наблюдать в режиме онлайн. Новая функция появится, когда карту синхронизируют с системами GPS.Проект разработали в Центре информационных технологий Мингорисполкома. Сейчас интерактивная карта работает в тестовом режиме, но вскоре ресурс появится и в открытом доступе.