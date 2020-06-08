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Интерактивную карту мест сбора мусора разработали в Минске

08.06.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В белорусской столице разработали интерактивную карту мест сбора мусора. Она поможет узнать, где находятся ближайшие контейнерные площадки и для каких отходов они предназначены. Там же информация о заготовительных пунктах, режиме работы. Есть и график вывоза с конкретным маршрутом. А вскоре за передвижением спецтехники можно будет наблюдать в режиме онлайн. Новая функция появится, когда карту синхронизируют с системами GPS.

Павел Петрулевич, замдиректора центра информационных технологий Мингорисполкома: "В каждом районе или в каждом конкретном дворе разные виды контейнеров установлены. Есть традиционные - для бумаги, стекла. Если говорить про другие виды отходов, например, лампы, батарейки, шины, то такие контейнеры устанавливаются чуть реже - на какую-то более масштабную территорию - район или микрорайон и т.д. В рамках карты мы эти объекты обозначили соответствующими пиктограммами".

Проект разработали в Центре информационных технологий Мингорисполкома. Сейчас интерактивная карта работает в тестовом режиме, но вскоре ресурс появится и в открытом доступе.

 
 
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В белорусской столице разработали интерактивную карту мест сбора мусора. Она поможет узнать, где находятся ближайшие контейнерные площадки и для каких отходов...
 
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