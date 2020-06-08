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Жара до +32! Погода в Витебске на неделе
08.06.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Эта неделя по-настоящему порадует солнцем и теплом. В четверг, по предварительному
В понедельник без осадков и до +29 градусов.
В вторник и среду температура днем +27…29°C. Но возможен дождь.
В четверг прогнозируют жару до +32. Без осадков.
В пятницу столбик термометра немного опустится — до +27…29°C. Ожидается небольшой дождь.
Хорошей вам недели, друзья!
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Эта неделя по-настоящему порадует солнцем и теплом.
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