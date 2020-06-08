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Жара до +32! Погода в Витебске на неделе

08.06.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эта неделя по-настоящему порадует солнцем и теплом. В четверг, по предварительному прогнозу Белгидромета, в Витебске будет жара до +32 градусов.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В понедельник без осадков и до +29 градусов.

В вторник и среду температура днем +27…29°C. Но возможен дождь.

В четверг прогнозируют жару до +32. Без осадков.

В пятницу столбик термометра немного опустится — до +27…29°C. Ожидается небольшой дождь.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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Эта неделя по-настоящему порадует солнцем и теплом.
 
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