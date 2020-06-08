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Аномальная жара наступает. Погода в Гомеле на неделе
08.06.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кто там жаловался, что мало солнца и тепла? Получите! На этой неделе,,
Лето
Во вторник уже +32°C и ясно.
В среду тоже без осадков и +33°C.
Настоящее же испытание жарой ждет гомельчан в четверг и пятницу — в эти дни ожидается до +35°C.
Хорошей недели, друзья!
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Кто там жаловался, что мало солнца и тепла? Получите!
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