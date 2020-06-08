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Аномальная жара наступает. Погода в Гомеле на неделе

08.06.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кто там жаловался, что мало солнца и тепла? Получите! На этой неделе,, обещает pogoda.by, гомельчане увидят не просто лето, а аномальную жару.


Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Лето наступило еще в выходные. Но в понедельник будет еще жарче — до +30°C.

Во вторник уже +32°C и ясно.

В среду тоже без осадков и +33°C.

Настоящее же испытание жарой ждет гомельчан в четверг и пятницу — в эти дни ожидается до +35°C.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Кто там жаловался, что мало солнца и тепла? Получите!
 
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