Дожди, грозы и +30°С. Все о погоде в Бресте на этой неделе

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Бресте будет жарко и дождливо, предупреждают брестчан погодные сервисы.



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В понедельник будет переменная облачность. Во второй половине дня возможны дожди и грозы, сообщает AccuWeather . Воздух прогреется до +30°С.

На вторник передают небольшую облачность. Утром столбик термометра поднимется до +26°С. Днем будет на 2 градуса теплее, высока вероятность осадков. К вечеру погода успокоится. Будет облачно, без осадков и комфортные +20°С.

В среду будет сплошная облачность. Утром будет +23°С, вероятность осадков мала. Днем воздух прогреется до +26°С. Осадки возможны, но маловероятны.

В четверг ночью на Брест опустится туман. Видимость — 600−800 метров, передает pogoda.by . Утром будет переменная облачность, возможен дождь. Столбик термометра поднимется до +26°С. Днем потеплеет до +28°С.

Завершится рабочая неделя жаркой пятницей. До вечера будет переменная облачность. Утром воздух прогреется до +29°С, днем — до +30°С. Во второй половине дня может пойти дождь.

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