|
Дожди, грозы и +30°С. Все о погоде в Бресте на этой неделе
08.06.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Бресте будет жарко и дождливо, предупреждают брестчан погодные сервисы.
В понедельник будет переменная облачность. Во второй половине дня возможны дожди и грозы, сообщает
На вторник передают небольшую облачность. Утром столбик термометра поднимется до +26°С. Днем будет на 2 градуса теплее, высока вероятность осадков. К вечеру погода успокоится. Будет облачно, без осадков и комфортные +20°С.
В среду будет сплошная облачность. Утром будет +23°С, вероятность осадков мала. Днем воздух прогреется до +26°С. Осадки возможны, но маловероятны.
В четверг ночью на Брест опустится туман. Видимость — 600−800 метров, передает
Завершится рабочая неделя жаркой пятницей. До вечера будет переменная облачность. Утром воздух прогреется до +29°С, днем — до +30°С. Во второй половине дня может пойти дождь.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На новой рабочей неделе в Бресте будет жарко и дождливо.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)