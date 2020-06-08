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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В августе в Минском районе откроются два детских сада В Минском районе активно строят дошкольные образовательные учреждения. Так, в августе два детских сада примут малышей: в Копище и Колодищах. Работа уже на финишной...

В Минском районе активно строят дошкольные образовательные учреждения. Так, в августе два детских сада примут малышей: в Копище и Колодищах. Работа уже на финишной прямой. Завершают внутреннюю отделку и облицовку фасада.Готовят спортивные площадки и городки для изучения правил дорожного движения. В этом году только в Минском районе откроются восемь дошкольных учреждений. В ближайшее время воспитанников ждут в Ратомке и Боровлянах.