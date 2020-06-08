Предоставление социальных налоговых вычетов по подоходному налогу с физических лиц.

Источник материала: Кобринский вестник

Действующим налоговым законодательством предусмотрена возможность предоставления отдельным категориям плательщиков подоходного налога налоговых льгот, в том числе в виде уменьшения налоговой базы. Так, при определении налоговой базы для исчисления подоходного налога доходы, получаемые физическими лицами – плательщиками подоходного налога, могут быть уменьшены на суммы стандартных, социальных, имущественных налоговых вычетов, предусмотренных статьями 209-211 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – Кодекс).

Порядок предоставления социальных налоговых вычетов регламентируется статьей 210 Кодекса.

Социальный налоговый вычет имеет две разновидности:

ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ НА ОБУЧЕНИЕ

Вычет предоставляется по суммам, уплаченным за обучение в учреждениях образования Республики Беларусь при получении первого высшего, первого среднего специального или первого профессионально-технического образования. При этом не имеют значения форма обучения (очная или заочная), а также вид учреждения образования Республики Беларусь (частное или государственное).

Вычетом вправе воспользоваться физические лица, оплатившие:

– свое обучение;

– обучение лиц, состоящих с физическим лицом в отношениях близкого родства. К лицам, состоящим в отношениях близкого родства, относятся родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги (ст. 195, подп.1.1 п.1 ст.210 Налогового кодекса);

Социальный налоговый вычет на обучение может быть предоставлен любому из родителей независимо от того, кем из них осуществлены расходы по оплате обучения ребенка.

Вычет предоставляется в сумме фактически произведенных расходов на оплату обучения или на погашение кредитов банков Республики Беларусь, займов (включая проценты по ним), фактически израсходованных на получение вышеуказанного образования.

ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ НА СТРАХОВАНИЕ

Вычет предоставляется в сумме, уплаченной плательщиком страховым организациям Республики Беларусь (возмещенной плательщиком налоговому агенту) в качестве страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии, заключенным на срок не менее трех лет, а также по договорам добровольного страхования медицинских расходов

Обращаем внимание, что по суммам страховых взносов, уплаченным физическим лицом иностранным страховым организациям, социальный налоговый вычет не предоставляется.

Налоговые вычеты на образование и страхование предоставляются в течение налогового периода налоговыми агентами, с 2019 г. и налоговыми агентами, не являющимися для физического лица местом основной работы (абз. 2 ч. 1 п. 2 ст. 210, абз. 2 ч. 16 подп. 1.1 ст. 211 Кодекса). Налоговые органы предоставляют такие вычеты только в отношении доходов, облагаемых на основании налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу.

Указанные налоговые вычеты предоставляются на основании документов, перечень которых содержится в пунктах 3 и 4 статьи 211 Кодекса.

В случае, когда в текущем налоговом периоде данные социальные налоговые вычеты не могут быть использованы полностью, их остаток переносится на последующие налоговые периоды до полного их использования.

Следует отметить, если плательщик не воспользовался социальным вычетом при наличии основания для его применения, он имеет право обратиться к нанимателю, в т.ч. по месту предыдущей работы, для пересчета и возврата подоходного налога. Срок для возврата излишне удержанного подоходного налога 5 лет.

Карпович Татьяна Вавиловна, заместитель начальника инспекции – начальник управления контрольной работы инспекции МНС по Кобринскому району