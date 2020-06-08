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Новый глава Мининформ Луцкий намерен разрушать цифровой шум

08.06.2020 12:20 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Мининформ ограничит доступ населения к информации, которая несет вред государству.

Об этом заявил новый глава ведомства Игорь Луцкий в эфире СТВ.

По его словам, такое ограничение входит в стратегию министерства информации в сегменте интернета.

«Стратегия Министерства информации, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики и ограничить население от информации, которая наносит вред государству», - сказал Луцкий.

По его словам, в период важной политической кампании в интернете – на сайтах, в соцсетях, на видеохостингах – серьезно влияет на ситуацию в стране.  

«Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране, и то, как будет развиваться страна», - заметил он.

«Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы. Задача прежде всего государственных СМИ - разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию», - сказал министр.

По мнению Луцкого, «важно все-таки отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит».

 
 
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Мининформ ограничит доступ населения к информации, которая несет вред государству.
 
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