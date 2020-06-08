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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Источник Иоанна Крестителя в пойме Витьбы облагородили Источник Иоанна Крестителя, который находится в пойме Витьбы, привели в порядок местные жители и работники водоканала. Теперь подойти к роднику можно по...

Источник Иоанна Крестителя, который находится в пойме Витьбы, привели в порядок местные жители и работники водоканала. Теперь подойти к роднику можно по специально оборудованной лестнице. Также очищена территория вокруг криницы. С начала года в Витебской области в порядок привели уже почти 30 родников.Всего на территории северного региона более 200 родников. Из них 10 гидрологические памятники природы республиканского и два десятка - местного значения