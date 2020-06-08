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Источник Иоанна Крестителя в пойме Витьбы облагородили

08.06.2020 12:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Источник Иоанна Крестителя, который находится в пойме Витьбы, привели в порядок местные жители и работники водоканала. Теперь подойти к роднику можно по специально оборудованной лестнице. Также очищена территория вокруг криницы. С начала года в Витебской области в порядок привели уже почти 30 родников.

Николай Лунев, работник УП "Витебскоблводоканал": "Привезли колодец, установили его. Для удобства, чтобы вода там присутствовала постоянно. Чтобы в любое время и в засуху человек мог спуститься и набрать хорошей чистой питьевой воды".

Виктор Галанов, председатель Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: "Витебская епархия берет на себя обязательства по восстановлению киота с ликами святых на данном месте. В последующем будут проводить здесь свои церковные обряды".

Всего на территории северного региона более 200 родников. Из них 10 гидрологические памятники природы республиканского и два десятка - местного значения

 
 
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Источник Иоанна Крестителя, который находится в пойме Витьбы, привели в порядок местные жители и работники водоканала. Теперь подойти к роднику можно по...
 
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