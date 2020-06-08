Льготы по подоходному налогу с физических лиц при строительстве жилья.

Источник материала: Кобринский вестник





Одной из мер государственной поддержки граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, является предоставление льготы по подоходному налогу с физических лиц (далее – подоходный налог), которая представляет собой уменьшение налоговой базы при исчисления подоходного налога на сумму расходов, понесенных ими на строительство или приобретение на территории Республики Беларусь квартиры или одноквартирного жилого дома.

Данная льгота называется имущественным налоговым вычетом. Условия и порядок предоставления указанного вычета содержатся в статье 211 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Обращаем внимание, что для применения имущественного налогового вычета должны одновременно выполняться основные условия.

1.Плательщик и члены его семьи должны состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Плательщик и члены его семьи должны нести расходы, связанные со строительством либо приобретением на территории Республики Беларусь одноквартирного жилого дома или квартиры. Физическое лицо должно являться плательщиком подоходного налога или относиться к членам семьи такого плательщика и получать подлежащие налогообложению доходы. При отсутствии доходов, подлежащих налогообложению подоходным налогом, физическое лицо не может воспользоваться имущественным налоговым вычетом. Имущественный налоговый вычет предоставляется в отношении следующих видов расходов:

– на строительство квартиры или одноквартирного жилого дома;

– на приобретение на территории Республики Беларусь квартиры или одноквартирного жилого дома;

– на реконструкцию жилого дома;

– на погашение кредитов банков Республики Беларусь, займов, полученных от белорусских организаций и (или) белорусских индивидуальных предпринимателей, фактически израсходованных ими на строительство либо приобретение на территории Республики Беларусь одноквартирного жилого дома или квартиры.

Следует отметить, что для получения вычета в отношении расходов, понесенных на реконструкцию одноквартирного жилого дома необходимо соблюдение следующих дополнительных условий:

– реконструкция осуществляется по договору строительного подряда на реконструкцию индивидуального жилого дома или квартиры, т.е. не собственными силами плательщика;

– наличие решения (его копии) местного исполнительного и распорядительного органа либо иного государственного органа, другой организации, принявших плательщика или члена его семьи на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, о снятии с такого учета в связи с осуществленной реконструкцией индивидуального жилого дома или квартиры. Таким образом, имущественный налоговый вычет предоставляется после завершения реконструкции.

Обращаем внимание, что любые расходы, понесенные физическим лицом после окончания строительства дома (квартиры), не подлежат имущественному налоговому вычету.

Указанные налоговые вычеты предоставляются на основании документов, перечень которых содержится в пункте 2 статьи 211 Налогового кодекса.

Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет плательщику не предоставлялся или такой вычет был предоставлен не в полном объеме, то неиспользованная сумма переносится на последующие налоговые периоды до полного ее использования.

Имущественный вычет предоставляется в течение налогового периода любыми налоговыми агентами, выплачивающими доходы (до 2019 года вычет предоставлялся только по месту основной работы). Налоговые органы предоставляют такие вычеты только в отношении доходов, облагаемых на основании налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу.

Следует отметить, если плательщик не воспользовался указанным вычетом при наличии основания для его применения, он имеет право обратиться к нанимателю для пересчета и возврата подоходного налога. Срок для возврата излишне удержанного подоходного налога 5 лет.

Карпович Татьяна Вавиловна, заместитель начальника инспекции – начальник управления контрольной работы инспекции МНС по Кобринскому району