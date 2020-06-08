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«Значит, я медицине не нужен». Фельдшеру, который отсидел за встречу с Тихановским, не продлевают контракт

08.06.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С лидским фельдшером Павлом Палейчиком, которому дали 7 суток ареста за встречу с блогером Сергеем Тихановским, не продлевают контракт. Об этом медик рассказал TUT.BY.


Павел говорит, что контракт у него заканчивается 9 июля. На скорой помощи он работает с 2014 года.

Фельдшер уже получил уведомление о том, что новый контракт заключать с ним не будут.

— У меня был разговор с главным врачом ЦРБ. Если кратко: «Посиди [без работы] - подумай». Однако я не жалею, что все так получилось. Значит, я на данный момент медицине не нужен. Конкретных планов на ближайшее будущее у меня нет. Может быть, пойду таксовать, может быть, уйду в декрет, а жена — она врач — выйдет на работу. Ребенку сейчас 1,8 года. Может, кто-то что-то предложит, — говорит Павел.


Фото: vk.com/mylidaorg

Напомним, встреча с Тихановским в Лиде проходила 22 апреля. Во время нее фельдшер скорой рассказал, что в городе не хватает машин, средств индивидуальной защиты, а водители работают по 12 часов. После встречи с блогером фельдшера перевели из реанимационной бригады в обычную. Потом его осудили на 7 суток ареста.

Павел говорит, что на скорой не хватает врачей и фельдшеров, а его коллеги даже написали коллективное обращение на имя главного врача ЦРБ Вадима Трубчика с просьбой продлить контракт фельдшеру. По словам Павла, подписалось около 80 человек, однако он изначально знал, что такое обращение не будет принято во внимание.


Фото: vk.com/mylidaorg

На сайте Лидской районной больницы в разделе «Отдел кадров» есть вакансии для врача функциональной диагностики, анестезиолога-реаниматолога, врача-стоматолога терапевта, детского стоматолога, психиатра-нарколога, психотерапевта, зубного фельдшера, фармацевта, рентгенолаборанта, также требуется медсестра и медсестра по массажу.

Оперативно получить комментарий главврача Лидской ЦРБ Вадима Трубчика о ситуации с кадрами в ЦРБ в общем и на станции скорой помощи в частности, не удалось. Как TUT.BY в последнее время очень часто слышит в приемных чиновников сферы здравоохранения, главврач — на видеоконференции.

Как только мы дозвонимся до нанимателя Павла Палейчика — обязательно опубликуем комментарий.

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Теги: Гродно
 
 
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Павел говорит, что на скорой не хватает врачей и фельдшеров, а его коллеги даже написали коллективное обращение на имя главного врача ЦРБ Вадима Трубчика с...
 
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