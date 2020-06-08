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В Беларуси около 49,5 тысяч случаев COVID-19. Прирост - 823 новых случая за сутки
08.06.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным Минздрава на 8 июня, в Беларуси зафиксировано 49 453 случая COVID-19, сообщило ведомство в
Выздоровели и выписаны 23 880 пациентов (плюс 233 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 пациентов (плюс семь за последние сутки).
Всего проведено 632 993 теста (плюс 10 680 за последние сутки). По
Замминистра здравоохранения Елена Богдан в пятницу, 5 июня,
— Брестская область находится на максимальном для области плато. Еще какое-то время она будет находиться здесь, потом пойдет вниз, — заявила Богдан. Она также попросила людей соблюдать меры личной безопасности.
Белорусские
Между тем ВОЗ обновил рекомендации по ношению защитных масок:
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Выздоровели и выписаны 23 880 пациентов (плюс 233 за последние сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 пациентов (плюс семь за...
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