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Белорусские спасатели помогают тушить пожары в Турции

08.06.2020 12:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Авиаторы МЧС несут дежурства в горах и лесах Мармарис и Чанаккале. Два борта Ми-8 уже совершили 31 полет и больше сотни раз сбросили воду на пылающие экосистемы. Летные и технические составы наших огнеборцев пробудут в Турции до конца октября. И добавим, что белорусские спасатели уже не первый год оказывают помощь другим странам в борьбе с природными ЧП. Так, авиация МЧС тушила лесные пожары в Греции, России, Латвии и Грузии, а также была задействована в спасении от наводнения в Сербии.
 
 
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Авиаторы МЧС несут дежурства в горах и лесах Мармарис и Чанаккале. Два борта Ми-8 уже совершили 31 полет и больше сотни раз сбросили воду на пылающие экосистемы....
 
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