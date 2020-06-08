На Гомельщине задержали охотников-нелегалов - и они подозреваются еще в нескольких преступлениях

Источник материала: Tut.by

В Житковичском районе милиционеры задержали троих мужчин, подозреваемых сразу в нескольких преступлениях насильственного характера, сообщает МВД.





В середине мая компанию обнаружил в лесу Житковичского района начальник местного охотхозяйства. Он потребовал документы, позволяющие находиться в охотничьих угодьях, и хотел осмотреть автомобиль (мужчины могли быть причастны к незаконной охоте и перевозить добычу). Но подозреваемые отказались подчиниться — и стали угрожать мужчине расправой. Тот сел в служебный автомобиль и попытался уехать, однако сделать это у него не получилось — машина оказалась заблокирована.

Начальник охотхозяйства вызвал милицию, мужчины скрылись. Но через некоторое время их нашли.

Один из задержанных — местный житель, еще двое — его товарищи из столицы и Минской области. Все трое неоднократно привлекались к административной ответственности за мелкое хулиганство, незаконное хранение охотничьего ружья и патронов к нему, мелкое хищение рыбы из пруда хозяйства, а также за неповиновение законному требованию милиции.

Также стало известно, что в тот вечер мужчины сожгли охотничьи вышки.

Во время расследования уголовного дела оперативники и следователи установили причастность мужчин и к другим преступлениям. К примеру, в июне 2016 года двое из подозреваемых были застигнуты во время незаконной ловли рыбы в закрытом водоеме. Чтобы избежать задержания и ответственности, браконьеры оказали сопротивление и избили одного из охранников.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела за хулиганство, насилие и угрозу насилия в отношении должностных лиц, выполняющих служебные обязанности.