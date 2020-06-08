За 7 июня в Минске и Гомеле задержано без малого 20 человек

Как сообщают правозащитники, в воскресенье в Гомеле и Минске было задержано порядка 17 человек, не исключено, что число задержанных будет расти.

По данным правозащитного центра «Весна», в Минске 7 июня были задержаны: Олег Бобровский, Валентин Фролов, Вероника Мищенко, Павел Северинец, Ольга Николайчик, Всеслав Пашкевич, Александр Гречишников, Алексей Ананич, Антон Антипов, Дмитрий Рожков, Алексей Вистяж, Илья Латужко, Виталий Корниенко. Также сообщается, что есть еще задержанные, но их данные требуют уточнения. В Гомеле в воскресенье задержаны Александр Шабалин и Алексей Думенков, а также Сергей Маслов, которого вечером отпустили домой.

По данным из соцсетей, Павла Северинца сегодня в обед привезли в суд Фрунзенского района Минска, накануне его задержали после акции на Комаровском рынке.

Представители кампании «Правозащитники за свободные выборы» отмечают продолжение тенденции увеличения репрессий в избирательный период, в том числе против непосредственных участников избирательной кампании, и нагнетание властями напряженности и атмосферы страха в обществе.