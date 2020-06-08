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В течение полугода в Беларуси планируется зарегистрировать два новых противоопухолевых препарата
08.06.2020 15:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНаучно-производственный центр "Химфармсинтез" занимается выпуском лекарств для лечения онкологических заболеваний не первый год. К выпуску на рынок сейчас готовятся два новых препарата.
Предприятие входит в состав Института биоорганической химии Национальной академии наук. Лекарства производят по полному технологическому циклу: кроме готовых препаратов выпускают фармацевтические субстанции для изготовления лекарств.
Александр Фарина, начальник производственного отдела, заместитель начальника НПЦ "Химфармсинтез": "Фармацевтические субстанции являются основным компонентом лекарственных средств. Это то химическое вещество, которое оказывает терапевтический эффект. Все остальное - это различные наполнители, которые позволяют проникнуть в ваш организм. Благодаря тому что мы производим субстанции сами, мы можем, во-первых, повысить уровень импортозамещения нашей продукцией, а также мы можем постоянно контролировать качество продукции".
Субстанции поставляются и другим фармпредприятиям Беларуси. Сейчас центр работает над генерическими лекарствами - аналогами уже существующих препаратов.
Александр Фарина, начальник производственного отдела, заместитель начальника НПЦ "Химфармсинтез": "Оригинальный препарат эффективен, но у него есть свои проблемы, основная - это высокая стоимость. Это основная проблема. И, соответственно, мы пытаемся создать отечественный аналог, который бы был прежде всего качественным и доступным. Последние несколько лет мы стараемся разрабатывать оригинальные препараты. В последние 10 лет нам удалось добиться определенного прогресса в этой области, и, в частности, на рынок недавно вышел препарат для лечения рассеянного склероза".
В течение полугода предприятие планирует зарегистрировать два новых противоопухолевых препарата. Белорусское лекарство будет в разы дешевле зарубежных аналогов. Упор ученые делают на качество.
Илона Цибульская, заведующая лабораторией фармацевтических исследований и разработки технологий НПЦ "Химфармсинтез": "Препараты, которые у нас были разработаны, это препараты класса ингибиторы-теразинкиназы. Они являются таргетными препаратами, то есть они действуют на четкую конкретную цель. Раньше химиотерапия подавляла рост и опухолевых клеток, и здоровых. Поэтому много токсических эффектов у людей, а это новый класс, который действует на определенную мишень".
Центр активно сотрудничает с другими институтами Академии наук. Предприятие собирает лучшие идеи и разработки белорусских ученых и применяет их на практике.
Илона Цибульская, заведующая лабораторией фармацевтических исследований и разработки технологий НПЦ "Химфармсинтез": "Мы выбираем такие препараты, которых нужно немного, и они очень тяжелые для разработки. То есть наше преимущество - умы, у нас много умной молодежи, которая не боится брать ответственность, и мы разрабатываем очень сложные по составу, по разработке, по подбору методов препараты. Они дорогие, их надо немного, но сил вы вкладываем значительно".
На создание препарата в среднем уходит 5 лет. Около двух лет занимает разработка в лаборатории субстанции для препарата, после ученые приступают к пробам на масштабном производстве. Далее подбирается концентрация, необходимые наполнители. Параллельно идет проверка качества продукции. И только пройдя все этапы, лекарство попадает в аптеки.
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Научно-производственный центр "Химфармсинтез" занимается выпуском лекарств для лечения онкологических заболеваний не первый год. К выпуску на рынок сейчас...
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