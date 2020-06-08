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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В течение полугода в Беларуси планируется зарегистрировать два новых противоопухолевых препарата Научно-производственный центр "Химфармсинтез" занимается выпуском лекарств для лечения онкологических заболеваний не первый год. К выпуску на рынок сейчас...

Научно-производственный центр "Химфармсинтез" занимается выпуском лекарств для лечения онкологических заболеваний не первый год. К выпуску на рынок сейчас готовятся два новых препарата.Предприятие входит в состав Института биоорганической химии Национальной академии наук. Лекарства производят по полному технологическому циклу: кроме готовых препаратов выпускают фармацевтические субстанции для изготовления лекарств.Субстанции поставляются и другим фармпредприятиям Беларуси. Сейчас центр работает над генерическими лекарствами - аналогами уже существующих препаратов.В течение полугода предприятие планирует зарегистрировать два новых противоопухолевых препарата. Белорусское лекарство будет в разы дешевле зарубежных аналогов. Упор ученые делают на качество.Центр активно сотрудничает с другими институтами Академии наук. Предприятие собирает лучшие идеи и разработки белорусских ученых и применяет их на практике.На создание препарата в среднем уходит 5 лет. Около двух лет занимает разработка в лаборатории субстанции для препарата, после ученые приступают к пробам на масштабном производстве. Далее подбирается концентрация, необходимые наполнители. Параллельно идет проверка качества продукции. И только пройдя все этапы, лекарство попадает в аптеки.