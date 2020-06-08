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Состоялось первое судебное заседание по делу экс-сотрудника "Минск-Кристалл"

08.06.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В суде Московского района столицы  сегодня состоялось первое судебное заседание  по делу замначальника участка предприятия "Минск-Кристалл"! Бывшего управленца обвиняют сразу по двум статьям:  "Получение взятки" и "Служебный подлог". Он  принял от директора коммерческой структуры  более семи тысяч четырехсот рублей. Вознаграждение полагалось за благоприятное решение вопросов, входящих в компетенцию мужчины. Он же  обвиняется в том, что внес заведомо ложные сведения  в виде подделки подписи заместителя генерального директора. Задержание замначальника участка "Минск-Кристалл" проходило в рамках оперативной разработки Комитета госбезопасности. Тогда помимо этого уголовного производства в отношении других задержанных  были возбуждены еще пять уголовных дел.
 
Теги: Минск
 
 
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В суде Московского района столицы  сегодня состоялось первое судебное заседание  по делу замначальника участка предприятия "Минск-Кристалл"! Бывшего управленца...
 
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