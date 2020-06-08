Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Заславле работает торговая лавка прошлого столетия Заславль в этом году отмечает 1035 лет. Историко-культурный музей-заповедник "Заславль", который занимает 113 гектаров, время от времени пополняется новыми...

Заславль в этом году отмечает 1035 лет. Историко-культурный музей-заповедник "Заславль", который занимает 113 гектаров, время от времени пополняется новыми экспонатами и зданиями. Древнюю историю Заславля недавно дополнила торговая лавка конца 19 - начала 20 столетий. Восстановленная музейная комната с исторической атмосферой - единственная в Беларуси.Сажень, аршин, локоть, фут и шаг. Все эти размеры длины имели точные указатели в сантиметрах. Такими измерениями пользовались на этой территории 100-150 лет назад. Сейчас здесь проводятся уроки истории для школьников.