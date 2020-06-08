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Новую воркаут-площадку открыли в Быхове

08.06.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня воркаут - это уже не просто вид спорта, а целое молодежное движение, и в могилевской области его активно развивают. Новая площадка для занятий уличной гимнастикой появилась в самом центре быхова. Комплекс разместили в городском парке 50-летия Победы. 

Современное безопасное покрытие на площадке позволяет и начинающим спортсменам попробовать себя в этом виде спорта, а кому-то просто с пользой провести время.

Виктор Агнетов, заместитель председателя Быховского райисполкома: "Открытие данных объектов привлекает нашу молодежь к занятиям физической культурой и спортом. На сегодня до официального открытия тут занимались порядка 40 детей и взрослых. Это говорит о том, что данный объект востребован". 

На благоустройство парка потратили около 15 тысяч рублей. Средства были собраны в рамках районного и республиканского субботников. А вот воркаут-площадка - подарок от спонсоров. Кстати, сам парк 50-летия Победы был основан четверть века назад. Сейчас же он получил статус детского.

Виктор Пугач, заместитель председателя Быховского райисполкома: "Это детская площадка, которая собирает малышей не только с микрорайона - на этом не остановимся, планируем поставить детское кафе".

Планируется, что к уличным тренировкам присоединятся специалисты Быховского физкультурно-оздоровительного центра. А пока же на каникулах парк станет главным местом для развлечения детей и подростков.

 
 
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Сегодня воркаут - это уже не просто вид спорта, а целое молодежное движение, и в могилевской области его активно развивают. Новая площадка для занятий уличной...
 
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