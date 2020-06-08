Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новую воркаут-площадку открыли в Быхове Сегодня воркаут - это уже не просто вид спорта, а целое молодежное движение, и в могилевской области его активно развивают. Новая площадка для занятий уличной...

Сегодня воркаут - это уже не просто вид спорта, а целое молодежное движение, и в могилевской области его активно развивают. Новая площадка для занятий уличной гимнастикой появилась в самом центре быхова. Комплекс разместили в городском парке 50-летия Победы.Современное безопасное покрытие на площадке позволяет и начинающим спортсменам попробовать себя в этом виде спорта, а кому-то просто с пользой провести время.На благоустройство парка потратили около 15 тысяч рублей. Средства были собраны в рамках районного и республиканского субботников. А вот воркаут-площадка - подарок от спонсоров. Кстати, сам парк 50-летия Победы был основан четверть века назад. Сейчас же он получил статус детского.Планируется, что к уличным тренировкам присоединятся специалисты Быховского физкультурно-оздоровительного центра. А пока же на каникулах парк станет главным местом для развлечения детей и подростков.