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В Гродно на пикете по сбору подписей задержали члена инициативной группы Светланы Тихановской
08.06.2020 19:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно задержали представительницу инициативной группы Светланы Тихановской — Юлию Карначеву. К женщине подошел сотрудник милиции во время пикета по сбору подписей,
Юлию Карначеву задержали примерно в 16.30, когда она собирала подписи на Советской площади.
Сотрудники милиции, говоря о причинах задержания, сказали, что против женщины ведется дело об административном правонарушении.
Через несколько часов женщину отпустили. По
Якобы «женщина мешала проезду автотранспорта, стучала по автомобилю руками, хватала за одежду граждан и сотрудников милиции, пыталась умышленно затеять потасовку». С протоколом Карначева не согласна.
Напомним, на минувшей неделе
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В Гродно задержали члена инициативной группы Светланы Тихановской - Юлию Карначеву. К женщине подошел сотрудник милиции во время пикет по сбору подписей.
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