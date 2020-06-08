В Гродно на пикете по сбору подписей задержали члена инициативной группы Светланы Тихановской

Источник материала: Tut.by

В Гродно задержали представительницу инициативной группы Светланы Тихановской — Юлию Карначеву. К женщине подошел сотрудник милиции во время пикета по сбору подписей, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Юлию Карначеву задержали примерно в 16.30, когда она собирала подписи на Советской площади.

Сотрудники милиции, говоря о причинах задержания, сказали, что против женщины ведется дело об административном правонарушении.

Через несколько часов женщину отпустили. По информации telegram-канала «Гродно для жизни», на Юлию составлен протокол по статье 17.1 Административного кодекса — «Мелкое хулиганство».

Якобы «женщина мешала проезду автотранспорта, стучала по автомобилю руками, хватала за одежду граждан и сотрудников милиции, пыталась умышленно затеять потасовку». С протоколом Карначева не согласна.

Фото: скрин с видео

Напомним, на минувшей неделе задерживали гродненца Владимира Книгу — волонтера, который помогал членам инициативной группы Светланы Тихановской.