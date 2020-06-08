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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси начался грибной сезон Любители тихой охоты уже делятся первыми фотографиями в социальных сетях. Среди лесного "улова": подберезовики, подосиновики, лисички, маслята и не только....

Любители тихой охоты уже делятся первыми фотографиями в социальных сетях. Среди лесного "улова": подберезовики, подосиновики, лисички, маслята и не только. Некоторые грибники уже смогли собрать "урожай" на суп, а некоторые сделали даже закатки! Хорошему урожаю способствовали частые, но не проливные дожди, и температура 18-20 градусов тепла. Специалисты отмечают, не стоит собирать грибы вблизи дорог, химических комбинатов и удобряемых сельхозполей, а также просят не забывать важное правило: если вы сомневаетесь, что гриб съедобен, то не трогайте его!