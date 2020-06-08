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Что делать, если разлили зеленку на стол?

08.06.2020 20:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Зеленка - самое эпатажное средство в домашней аптечке. Бриллиантовый антисептик не способен просто обеззаразить ранку, он рвется творить и красить. И всегда - всегда! - оставляет в самых неподходящих местах ужасные пятна. Кажется, единственный выход - купить новую мебель.  Чтобы не запаниковать в  критической ситуации, нужно заранее протестировать лайфхаки.  

Сегодня зеленку попробуют победить перекись водорода, спирт, раствор хлоргексидина биглюконата и пищевая сода. 

Тестирование

Перекись водорода первой приступает к испытанию. Пятно под номером два достается спиртосодержащей жидкости. Еще одно бюджетное аптечное средство. Хлоргексидин против бриллиантового зеленого. И, наконец, четвертое пятно и пищевая сода. Порошок, слегка смоченный водой, должен впитать в себя зеленку.
   

Итоги и оценки 

1. Браво перекиси водорода! Поверхность стала первозданно чистой. Понадобилось минимум средств и усилий.  
2. Спирт показал тот же блестящий результат. Быстро и просто избавил столешницу от, казалось бы, вечного пятна.  
3. Хлоргексидин тоже работает. Хотя и не так идеально. Камере это сложно уловить, но в реальности контуры пятна еле-еле просматриваются. 
4. У соды самый плохой результат. Но чтобы это заметить, тоже нужно очень пристально присмотреться. Поэтому хоть и с натяжкой, но средство все же получает зеленый фартук.

 
 
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Зеленка - самое эпатажное средство в домашней аптечке. Бриллиантовый антисептик не способен просто обеззаразить ранку, он рвется творить и красить. И всегда -...
 
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