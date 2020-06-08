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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что делать, если разлили зеленку на стол? Зеленка - самое эпатажное средство в домашней аптечке. Бриллиантовый антисептик не способен просто обеззаразить ранку, он рвется творить и красить. И всегда -...

Зеленка - самое эпатажное средство в домашней аптечке. Бриллиантовый антисептик не способен просто обеззаразить ранку, он рвется творить и красить. И всегда - всегда! - оставляет в самых неподходящих местах ужасные пятна. Кажется, единственный выход - купить новую мебель. Чтобы не запаниковать в критической ситуации, нужно заранее протестировать лайфхаки.Сегодня зеленку попробуют победитьПерекись водорода первой приступает к испытанию. Пятно под номером два достается спиртосодержащей жидкости. Еще одно бюджетное аптечное средство. Хлоргексидин против бриллиантового зеленого. И, наконец, четвертое пятно и пищевая сода. Порошок, слегка смоченный водой, должен впитать в себя зеленку.1. Браво перекиси водорода! Поверхность стала первозданно чистой. Понадобилось минимум средств и усилий.2. Спирт показал тот же блестящий результат. Быстро и просто избавил столешницу от, казалось бы, вечного пятна.3. Хлоргексидин тоже работает. Хотя и не так идеально. Камере это сложно уловить, но в реальности контуры пятна еле-еле просматриваются.4. У соды самый плохой результат. Но чтобы это заметить, тоже нужно очень пристально присмотреться. Поэтому хоть и с натяжкой, но средство все же получает зеленый фартук.