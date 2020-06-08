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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какие возможности созданы в Беларуси, чтобы стать востребованным специалистом? В очередной серии "На контроле Президента" В Беларуси растет спрос на рабочие руки. В банке вакансий таких более чем 60 %. В наибольшей степени востребованы сварщики, сантехники, слесари и водители. Это во...

В Беларуси растет спрос на рабочие руки. В банке вакансий таких более чем 60 %. В наибольшей степени востребованы сварщики, сантехники, слесари и водители.Это во многом объясняет растущий интерес абитуриентов к профтех и средне-специальному образованию. Ежегодно профессиональные лицеи и колледжи выпускают более 60 тысяч специалистов или 1,5 % из числа занятых в экономике. Система профтехобразования оперативно реагирует на запросы рынка и ежегодно предлагает абитуриентам новые специальности.Какие возможности сегодня в Беларуси созданы, чтобы стать востребованным специалистом? И готовы ли наши ССУЗы составить конкуренцию ВУЗАм? Смотрите в среду очередную серию