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Какие возможности созданы в Беларуси, чтобы стать востребованным специалистом? В очередной серии "На контроле Президента"

08.06.2020 20:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси растет спрос на рабочие руки. В банке вакансий таких более чем 60 %. В наибольшей степени востребованы сварщики, сантехники, слесари и водители.

Это во многом объясняет растущий интерес абитуриентов к профтех и средне-специальному образованию. Ежегодно профессиональные лицеи и колледжи выпускают более 60 тысяч специалистов или 1,5 % из числа занятых в экономике. Система профтехобразования  оперативно реагирует на запросы рынка и ежегодно предлагает абитуриентам новые специальности.

Какие возможности сегодня в Беларуси созданы, чтобы стать востребованным специалистом? И готовы ли наши ССУЗы составить конкуренцию ВУЗАм? Смотрите в среду очередную серию "На контроле Президента".
 
 
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В Беларуси растет спрос на рабочие руки. В банке вакансий таких более чем 60 %. В наибольшей степени востребованы сварщики, сантехники, слесари и водители. Это во...
 
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