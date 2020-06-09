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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГАИ следит за правилами стоянки грузовых автомобилей Грузовики, которые не следуют правилам парковки, блокируются. Сотрудники Госавтоинспекции надевают специальные блокираторы на колеса нарушителям. Габаритные...

Грузовики, которые не следуют правилам парковки, блокируются. Сотрудники Госавтоинспекции надевают специальные блокираторы на колеса нарушителям. Габаритные транспортные средства обычно оставляют вдоль узких участков дорог, в зеленых зонах и даже перед пешеходными переходами, что затрудняет обзор для других водителей. Парковка грузовика не по правилам обойдется в 135 рублей. В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа удвоится.