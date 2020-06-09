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ГАИ следит за правилами стоянки грузовых автомобилей

09.06.2020 09:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Грузовики, которые не следуют правилам парковки, блокируются. Сотрудники Госавтоинспекции надевают специальные блокираторы на колеса нарушителям. Габаритные транспортные средства обычно оставляют вдоль узких участков дорог, в зеленых зонах и даже перед пешеходными переходами, что затрудняет обзор для других водителей. Парковка грузовика не по правилам обойдется в 135 рублей. В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа удвоится.
 
 
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Грузовики, которые не следуют правилам парковки, блокируются. Сотрудники Госавтоинспекции надевают специальные блокираторы на колеса нарушителям. Габаритные...
 
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