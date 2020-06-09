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«Однажды просили вмонтировать телевизор». История Анатолия, который 15 лет собирает гробы

09.06.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анатолий и его коллеги появляются в наших жизнях в одни из самых сложных моментов — когда мы кого-то теряем. Так или иначе нам придется обратиться к гробовщику, чтобы подобрать подходящий гроб. За годы работы Анатолию приходилось столкнуться со многим: детские похороны, экстравагантные гробы для цыган, просьбы сделать отверстие в гробу, «чтобы душа улетела». Свои рабочие будни мужчина проводит в ауре смерти, но, как признается сам Анатолий, эту работу кому-то делать нужно. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

 
 
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TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» - о людях, которых общество зачастую не замечает.
 
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