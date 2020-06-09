На Минском море появился первый инклюзивный пляж. Посмотрели, как он выглядит и что там есть

Источник материала: Tut.by

На пляже № 9 Заславского водохранилища появился первый инклюзивный пляж «ПляжИК». Его построили за спонсорские деньги благодаря проекту Social Weekend. Авторы идеи хотят и дальше заниматься благоустройством и доступностью территории для людей с инвалидностью. Посмотрели, как это место выглядит сейчас.





Год назад мы писали о том, что пляж оборудуют для колясочников, проложат деревянные тропинки, установят кабинки для переодевания с пандусами, появятся пирс и открытая площадка для занятий кроссфитом. Такие планы были по проекту «ПляжИК», который стал финалистом Social Weekend в 2019 году. Тогда на проект было выделено 5 тысяч рублей.

Идея создания такого пляжа принадлежит инструктору по активной реабилитации ОО «РАИК» Денису Василевичу.





Ранее Денис Василевич рассказывал, что пляж будет полезен не только инвалидам-колясочникам, но и мамам с маленькими детьми, пожилым людям, недавно пережившим инсульт, временно травмированным.

— Находясь в командировках в России, Украине, я наблюдал, насколько популярны инклюзивные пляжи там. Понял, что было бы не лишним организовать подобное место и у нас, ведь ни на одном водоеме Минского района нет инклюзивного пляжа, — говорил он.

Как выглядит первый инклюзивный пляж сейчас





Этим летом можно увидеть, каким получился инклюзивный пляж.

Председатель ОО «РАИК» Евгений Шевко также занимается реализацией этой идеи. Он уже побывал на пляже и рассказал, что при его создании ориентировались на собственный опыт и зарубежные проекты, так как в Беларуси никаких нормативов для подобного благоустройства нет.





Пляж № 9 больше всего подходил под создание инклюзивной среды: пологий берег, рядом есть санаторий, ходит городской автобус.

— Мы связалась с облиисполкомом — они были только «за», балансодержатель — УП «Минское лесное хозяйство» — тоже. За деньги спонсоров мы сделали плавучий понтон с дорожкой к выходу — она еще будет достраиваться. Возле понтона будет пологий спуск в воду с поручнями. Сделаем его в июне, дополнительные средства на это мы уже нашли, — рассказывает Шевко.







С одной стороны у стола есть лавочка, с другой лавки нет — для колясочников





По словам главы организации, «Минское лесопарковое хозяйство» сделало место для отдыха — стол с лавкой на деревянном настиле с пандусом. Кроме этого, на пляже установили биотуалет для колясочников и специальную раздевалку — она большого размера с широкими дверьми.

— Я думаю, это еще не предел. Вижу положительные отзывы колясочников, общественности и балансодержателя. Думаю, инклюзивный пляж еще будет укрупняться и изменяться. Будет еще больше удобств. Обещали нам сделать инвалидную парковку, обозначить, нарисовать знаки — ждем. К парковкам также было бы неплохо сделать дорожки, — говорит председатель ОО «РАИК».

В планах «ПляжИКа» — установить навес над местом отдыха со столом, соединить друг с другом деревянные дорожки, сделать адаптированные лежаки.













По словам Шевко, в проект вкладывали не только деньги с Social Weekend, добавляли деньги других бизнесменов, которые решили помочь. В итоге вышло примерно 7 тысяч рублей.

— Мы бы не отказались от финансирования. Потому что сейчас оно, конечно, все выглядит солидно, но мы все это сделали скромно. Для таких больших дел вложенные деньги — небольшие.



